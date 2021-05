F1, GP Monaco 2021: Leclerc come Schumacher nel 1996, dalla pole al ritiro (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc come Michael Schumacher, almeno per un amarcord in negativo. Il pilota monegasco ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Monaco a Montecarlo, ma è stato costretto al ritiro dalla gara prima che questa fosse iniziata. In questo caso il motivo è da ascrivere a un suo stesso errore quando al termine delle qualifiche è andato a muro, anche se poi la Ferrari ha toppato nella valutazione del danno. 25 anni fa la leggenda tedesca era invece stata fermata da un problema al motore a Magny Cours. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) CharlesMichael, almeno per un amarcord in negativo. Il pilota monegasco ha ottenuto laposition nel Gran Premio dia Montecarlo, ma è stato costretto algara prima che questa fosse iniziata. In questo caso il motivo è da ascrivere a un suo stesso errore quando al termine delle qualifiche è andato a muro, anche se poi la Ferrari ha toppato nella valutazione del danno. 25 anni fa la leggenda tedesca era invece stata fermata da un problema al motore a Magny Cours. SportFace.

