F1 Gp di Monaco | Verstappen vince e scavalca Hamilton | Sainz secondo

con la Ferrari SF21, ma Leclerc non è riuscito nemmeno a partire Montecarlo non è mai una gara uguale alle altre e anche il 2021 lo ha confermato. Un colpo di scena, con il ritiro di Charles Leclerc bloccato ancora prima del via

Sainz 3° è a 4' dal leader 3° giro -comanda su Bottas Sainz Norris Gasly Hamilton ... Charles Leclerc non partirà per il GP di. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un ...Maxè dunque il nuovo poleman con Bottas secondo e Carlos Sainz che avanza di una posizione nella griglia di partenza (partirà dalla terza casella). GPLeclerc, confermata la pole: ...Max Verstappen vince a Montecarlo e diventa il nuovo leader del Mondiale di F1 2021. GP Monaco luci e ombre per la Ferrari. Leclerc, che era in pole, si è ritirato prima di partire, Sainz invece è arr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE 75° giro/78 Sainz verso il primo podio in carriera con la Ferrari. 74° giro/78 Ve ...