Ex tronista che si era candidato a partecipare attacca i naufraghi de L’Isola dei Famosi | “Ma chi li conosce?”

Leggi su biccy

(Di domenica 23 maggio 2021) L’exdi Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, la scorsa settimana è stato intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, dove ha potuto parlare dell’attuale edizione dedeie di Andrea Cerioli, suo amico nonché unico naufrago che salva. “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui, è buono come il pane ed è famoso, al contrario di altri. Là dentro c’è gente che è famosa solo per aver fatto una pubblicità o per essere figlio di un famoso“. Lorenzo – che in passato si èperdei– ha poi aggiunto: “Adeiaccendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure ...