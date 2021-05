Elisa Isoardi si apre sulle sue relazioni dopo Matteo Salvini (Di domenica 23 maggio 2021) Per Elisa il più grande amore della sua vita è la mamma, e anche se ci sono stati momenti difficili, alla fine il loro amore è prevalso su tutto. Elisa è recentemente stata in vacanza a casa della mamma, concedendosi una pausa. La vip intervistata da Lorella Boccia per Venus Tv, ha parlato poi dei suoi amori. DI Raimondo Todaro ha detto: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente”. Mentre diventa così inevitabile il commento di Elisa Isoardi sulla sua storia con il leader della Lega Matteo Salvini. “È stato bellissimo, cinque anni stupendi, proprio tutti e cinque no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo”. “Io avevo davvero farfalle e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 23 maggio 2021) Peril più grande amore della sua vita è la mamma, e anche se ci sono stati momenti difficili, alla fine il loro amore è prevalso su tutto.è recentemente stata in vacanza a casa della mamma, concedendosi una pausa. La vip intervistata da Lorella Boccia per Venus Tv, ha parlato poi dei suoi amori. DI Raimondo Todaro ha detto: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente”. Mentre diventa così inevitabile il commento disulla sua storia con il leader della Lega. “È stato bellissimo, cinque anni stupendi, proprio tutti e cinque no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo”. “Io avevo davvero farfalle e ...

