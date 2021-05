Comune di Morcone e Legambiente insieme per pulire la provinciale “Circumlacuale”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Con il patrocinio della Provincia di Benevento, si è svolta oggi, lungo la Stradan. 161 “”, nell’area dell’invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro, l’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa daldie da. Alcune decine di volontari hanno rimosso una considerevole quantità di rifiuti abbandonati da ignoti sul ciglio stradale riempiendo uno scarrabile del solito materiale che sconsideratamente i soliti ignoti provvedono a lasciare nelle zone poco frequentate: televisori, materiali in plastica, etc. Luigino Ciarlo, Sindaco di, commentando la giornata, ha dichiarato: “Avevamo in programma da tempo questa iniziativa: l’anno scorso, per ovvi motivi, è stata rinviata; ma oggi ...