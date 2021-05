Choc a Fiumicino | pescatore attaccato da uno squalo | ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 maggio 2021) Come nei più classici film “a tema” Alessandro ha visto la morte in faccia., 49 anni, l’altro ieri si è trovato a tu per tu con uno. O almeno sarebbe questa la ricostruzione fornita al Messaggero in un’intervista. L’uomo ha dichiarato infatti di “essere rimasto di sasso nel veder emergere l’inconfondibile pinna attorno alla barca”. Decisivo, in tal senso, è stato l’intervento del comandante di un motopesca che, accortosi della situazione, è intervenuto in soccorso del 49enne dopo che la barca di quest’ultimo era finita capovolta. Leggi anche: Ostia, ritrovatoin spiaggia: aveva in ‘grembo’ 5 piccoli La testimonianza di Alessandro Sanna si incrocia con quella di Manuel Tortolano, al timone del motopesca per l’appunto. «Quando ho scorto la sagoma dellomi sono ...