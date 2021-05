Amici 20, Deddy e Rosa si sono lasciati: a chiudere sarebbe stata lei (Di domenica 23 maggio 2021) Nella scuola di Amici 20 sembravano inseparabili e il loro saluto, quando la ballerina è stata eliminata al serale, è stato particolarmente struggente: per questo si pensava che tra Rosa Di Grazia e Deddy la storia d’amore potesse durare a lungo, anche fuori dal programma. E invece no. Anche se nessuno dei due ne ha parlato apertamente, sembra ormai chiaro che sia finita. Non solo infatti i due non si sono mai più visti dopo il programma, ma non si sono mai neanche nominati. A Verissimo, Deddy devastato dalla rottura con Rosa Di Grazia Rosa non ha neppure fatto al cantante torinese gli auguri per la finale di dieci giorni fa. La prova definitiva, però, c’è stata nel corso dell’ultima puntata di “Verissimo”. Ospite di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 23 maggio 2021) Nella scuola di20 sembravano inseparabili e il loro saluto, quando la ballerina èeliminata al serale, è stato particolarmente struggente: per questo si pensava che traDi Grazia ela storia d’amore potesse durare a lungo, anche fuori dal programma. E invece no. Anche se nessuno dei due ne ha parlato apertamente, sembra ormai chiaro che sia finita. Non solo infatti i due non simai più visti dopo il programma, ma non simai neanche nominati. A Verissimo,devastato dalla rottura conDi Grazianon ha neppure fatto al cantante torinese gli auguri per la finale di dieci giorni fa. La prova definitiva, però, c’ènel corso dell’ultima puntata di “Verissimo”. Ospite di ...

Advertising

MaryUnaDiNoi1 : RT @stitchdideddy: in questo momento rispetto ad amici siamo obbligati a seguirli attraverso insta, twitter ecc. se i menager non vogliono… - emm05uccia : RT @sonoanna55: Io comunque l'anno prossimo Amici non lo seguo, non posso permettermi uno psicologo ogni anno. #Amici20 #deddy #rosadigrazia - IlMondodellaTV : #Amici20, #Deddy si racconta dopo il talent e rompe il silenzio su #RosaDiGrazia...è finita?!? Scoprite tutto qui -… - maccario_marta : RT @DreamDeddy: io che leggo che deddy e rosa non possono postare nulla perché l’agenzia non vuole: #Amici #deddyerosa - GiuseppeporroIt : Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati? Le parole del cantante insinuano il dubbio! #amici20 #deddy… -