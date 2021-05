Amadeus sulla vittoria dei Maneskin all'ESC: «Sono orgoglioso» (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin hanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021, riportando l'Italia al primo posto dopo oltre 30 anni. Uno dei primi personaggi del mondo dello spettacolo a commentare il trionfo è stato Amadeus, «padrino» della band che si è aggiudicata anche il suo Festival di Sanremo. Amadeus: la vittoria dei Maneskin all'ESC Sabato 22 maggio è andata in scena la finalissima dell'Eurosivison Song Contest 2021. A trionfare Sono stati i Maneskin, che Sono riusciti a far tornare in vetta l'Italia dopo oltre 30 anni. Prima di loro, erano riusciti nell'impresa solo Gigliola Cinguetti e Toto Cutugno. I Maneskin hanno avuto accesso alla manifestazione di interesse mondiale grazie alla vittoria al 71° Festival di Sanremo. E' proprio ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 maggio 2021) Ihanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021, riportando l'Italia al primo posto dopo oltre 30 anni. Uno dei primi personaggi del mondo dello spettacolo a commentare il trionfo è stato, «padrino» della band che si è aggiudicata anche il suo Festival di Sanremo.: ladeiall'ESC Sabato 22 maggio è andata in scena la finalissima dell'Eurosivison Song Contest 2021. A trionfarestati i, cheriusciti a far tornare in vetta l'Italia dopo oltre 30 anni. Prima di loro, erano riusciti nell'impresa solo Gigliola Cinguetti e Toto Cutugno. Ihanno avuto accesso alla manifestazione di interesse mondiale grazie allaal 71° Festival di Sanremo. E' proprio ...

