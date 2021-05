Al Bano, non ci voleva. La notizia è arrivata poco fa, per il cantante un brutto risveglio (Di domenica 23 maggio 2021) Sabato 22 maggio non è stata una serata come le altre. In tv è andata in onda una sfida che non si vedeva da tempo, tutta incentrata sulla musica. Da una parte, su Rai Uno, l’Eurovision Song Contest 2021, dall’altra Al Bano e Romina Power con “55 passi nel sole” su Canal 5. Un confronto tra titani, tra il nuovo che avanza e una coppia che ha fatto, e fa, la storia della canzone italiana. Una lotta resa ancor più avvincente dalla presenza nella kermesse internazionale dei Maneskin, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Che, come ormai tutti sanno, si sono aggiudicati la vittoria finale con “Zitti e buoni”. Ma come è andata la gara degli ascolti? In attesa della prossima edizione che si svolgerà in Italia, l’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato ben 4 milioni e 512mila spettatori per uno share del 25%. Risultato decisamente meno entusiasmante, ma comunque non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Sabato 22 maggio non è stata una serata come le altre. In tv è andata in onda una sfida che non si vedeva da tempo, tutta incentrata sulla musica. Da una parte, su Rai Uno, l’Eurovision Song Contest 2021, dall’altra Ale Romina Power con “55 passi nel sole” su Canal 5. Un confronto tra titani, tra il nuovo che avanza e una coppia che ha fatto, e fa, la storia della canzone italiana. Una lotta resa ancor più avvincente dalla presenza nella kermesse internazionale dei Maneskin, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Che, come ormai tutti sanno, si sono aggiudicati la vittoria finale con “Zitti e buoni”. Ma come è andata la gara degli ascolti? In attesa della prossima edizione che si svolgerà in Italia, l’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato ben 4 milioni e 512mila spettatori per uno share del 25%. Risultato decisamente meno entusiasmante, ma comunque non ...

