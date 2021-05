Xbox, svelato un easter egg nella dashboard originale dopo oltre 20 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Uno sviluppatore Microsoft anonimo ha recentemente contattato i nostri colleghi di Kotaku, svelando pubblicamente un piccolo segreto rimasto a lungo sopito dentro l'originale console Xbox. A quanto pare, nella primissima console Microsoft, era presente un particolare easter egg che nessuno, nei 20 anni trascorsi dal lancio dell'hardware, è mai riuscito a scovare. Lo sviluppatore ha deciso di vuotare il sacco proprio ora, in quanto ormai nessuno sarebbe riuscito a scovarlo per conto proprio. Si tratta, tutto sommato, di un easter egg molto semplice, ma importante: una piccola schermata di ringraziamento dedicata agli sviluppatori Xbox responsabili dell'iconica dashboard verde. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 22 maggio 2021) Uno sviluppatore Microsoft anonimo ha recentemente contattato i nostri colleghi di Kotaku, svelando pubblicamente un piccolo segreto rimasto a lungo sopito dentro l'console. A quanto pare,primissima console Microsoft, era presente un particolareegg che nessuno, nei 20trascorsi dal lancio dell'hardware, è mai riuscito a scovare. Lo sviluppatore ha deciso di vuotare il sacco proprio ora, in quanto ormai nessuno sarebbe riuscito a scovarlo per conto proprio. Si tratta, tutto sommato, di unegg molto semplice, ma importante: una piccola schermata di ringraziamento dedicata agli sviluppatoriresponsabili dell'iconicaverde. Leggi altro...

