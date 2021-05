Tregua fragile in Israele | “Nuova guerra senza una soluzione politica”

Advertising

giomo2 : RT @Artventuno: Dopo 11 giorni di guerra, 230 morti palestinesi, 12 israeliani, 4000 missili lanciati da #Hamas su #Israele, è stato dichia… - Savelli_Antonio : RT @Mb_yk01_92_8501: #Palestinian Il cessate il fuoco è una fragile tregua: l'oppressione israeliana non ha alcuna giustificazione Solo… - lanuovaBQ : + MEDIO #ORIENTE ++ Fragile tregua a #Gaza. Chi ha vinto e chi ha perso + Da venerdì 21 maggio è iniziata la nuova… - sadape54 : RT @Artventuno: Dopo 11 giorni di guerra, 230 morti palestinesi, 12 israeliani, 4000 missili lanciati da #Hamas su #Israele, è stato dichia… - MariaStellabra : RT @pfvalentino: Dentro Gaza: il libraio e le macerie Israele-Hamas, tregua fragile -

Ultime Notizie dalla rete : Tregua fragile

Inside Over

Le armi hanno cessato di sparare da oltre 48 ore. La Casa Bianca ribadisce la priorità di ricostruire Gaza, ma anche l'impegno alla sicurezza di Israele. L'obiettivo è di stabilire l'esistenza di due .Nonostante gli scontri a Gerusalemme, che ieri hanno riguardato ancora la Spianata delle Moschee (luogo di origine di questo come del precedente conflitto di Gaza) laregge. Chi ha vinto? La ...“Per amore del mio popolo”. Si intitola così la fiction che la Rai ha dedicato a Don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso il 19 marzo 1994 dalla camorra di Casal di Principe, e successivamente pesantem ...Ha detto il Papa nel suo “Regina coeli” del 16 maggio a proposito della guerra in Palestina, di cui oggi è in corso una fragile tregua, che la morte dei bambini (in così gran numero uccisi a Gaza) “è ...