Superbike, Toprak Razgatlioglu chiude in vetta la FP3 del GP di Aragon davanti a Redding e Lowes, 4° Rea (Di sabato 22 maggio 2021) Toprak Razgatlioglu conferma il suo ottimo inizio e chiude in vetta anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato del MotorLand la mattinata si fa subito intensa, con i piloti che sfruttano al massimo la mezzora del turno per lavorare sul passo gara ma, ovviamente, senza dimenticarsi di provare qualche giro interessante. Tra questi segnaliamo, quindi, quello del turco della Yamaha che migliora il suo limite di ieri e scende fino all’1:49.695, precedendo per appena un millesimo il britannico Scott Redding (Ducati) che, chiude 14 giri totali mettendo in mostra un passo davvero interessante sul piede dell’1:50 medio-alto. Terza posizione per il suo connazionale Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)conferma il suo ottimo inizio einanche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di, primo appuntamento del Mondiale2021. Sul tracciato del MotorLand la mattinata si fa subito intensa, con i piloti che sfruttano al massimo la mezzora del turno per lavorare sul passo gara ma, ovviamente, senza dimenticarsi di provare qualche giro interessante. Tra questi segnaliamo, quindi, quello del turco della Yamaha che migliora il suo limite di ieri e scende fino all’1:49.695, precedendo per appena un millesimo il britannico Scott(Ducati) che,14 giri totali mettendo in mostra un passo davvero interessante sul piede dell’1:50 medio-alto. Terza posizione per il suo connazionale Alex ...

