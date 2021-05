SERIE A FEMMINILE – Napoli-Roma 2-2 (21? Linari [R], 61? Thomas [R], 64? Rijsdijk [N], 88? rig. Huchet [N]): le azzurre rimontano e salvano la Serie A! (Di sabato 22 maggio 2021) Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Questo è il racconto del match della 22ª e ultima giornata di Serie A FEMMINILE: quest’oggi il Napoli FEMMINILE ha affrontato l’ostico impegno contro l’AS Roma, che a priori aveva già chiuso virtualmente il suo campionato fuori dal podio. Le azzurre hanno giocato con uno sguardo anche all’unica partita in contemporanea che ha visto il San Marino affrontare in casa sua la Fiorentina, in un match molto simile a quello dello Stadio Caduti di Brema di San Giovanni Barra a Napoli: obiettivo salvezza. Prima della giornata, il Napoli terzultimo – e virtualmente salvo – a 13 punti, a un punto di distanza proprio dal San Marino, partiva favorito nell’ottenere la suddetta salvezza. Di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Buongiorno, cari lettori di Spazio. Questo è il racconto del match della 22ª e ultima giornata di: quest’oggi ilha affrontato l’ostico impegno contro l’AS, che a priori aveva già chiuso virtualmente il suo campionato fuori dal podio. Lehanno giocato con uno sguardo anche all’unica partita in contemporanea che ha visto il San Marino affrontare in casa sua la Fiorentina, in un match molto simile a quello dello Stadio Caduti di Brema di San Giovanni Barra a: obiettivo salvezza. Prima della giornata, ilterzultimo – e virtualmente salvo – a 13 punti, a un punto di distanza proprio dal San Marino, partiva favorito nell’ottenere la suddetta salvezza. Di ...

