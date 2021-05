Serie A: 0 - 0 tra Crotone e Fiorentina, 1 - 0 del Genoa a Cagliari e tris della Samp al Parma (Di sabato 22 maggio 2021) Nei tre anticipi di Serie A del sabato sera spicca il 3 - 0 rifilato dalla Sampdoria al Parma , grazie ai gol di Quagliarella ( 500ma partita in A), Colley e Gabbiadini . Finisce inaspettatamente 0 - ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Nei tre anticipi diA del sabato sera spicca il 3 - 0 rifilato dalladoria al, grazie ai gol di Quagliarella ( 500ma partita in A), Colley e Gabbiadini . Finisce inaspettatamente 0 - ...

Advertising

ZZiliani : SAPETE QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL FILM “GUARDIE E LADRI” E LA ?@SerieA?? CHE IN SERIE A NON CI SONO LE GUARDIE. Bu… - IlContiAndrea : Raramente in una serie ho riscontrato un’analisi dei sentimenti così profonda e realistica. L’amore, il tradimento,… - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, i risultati degli anticipi dell’ultima giornata: vincono le genovesi, pari tra Crotone e Fiorentina - Tomele03 : @B_R_U_C_E__ Mamma mia, io mi ricordo ancora la finale playoff della vecchia C2 tra L’Aquila e Teramo quindi mi imm… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Cagliari, le pagelle di CM: E' sempre super Cragno ! Notte fonda per Klavan Nandez 6 : tra i più pericolosi nella prima frazione di gioco. Le sue accelerazioni hanno messo ... Zapata rovina il suo momento di gloria negando al terzino la gioia del primo gol in Serie A) Marin 5,...

Ultima vittoria di Ranieri con la Samp, successo anche del Genoa a Cagliari ...lasciano la serie A con il penultimo posto a quota 23 punti. Per i viola un bottino di soli 40 punti in un campionato affrontato con ben altre ambizioni. Si gioca senza pensieri allo 'Scida' tra una ...

Furti in serie tra Lipomo e Cabiate: 5 anni di pena Corriere di Como Sampdoria-Parma 3-0 Chiude desolatamente ultimo il Parma invece che dopo tre anni torna in serie B e potrebbe salutare il tecnico D'Aversa, indicato tra i candidati a sostituire proprio l'allenatore romano. Ma la sfida ...

Vicenza: per la porta idea Fiorillo Come riportano i colleghi di Trivenetogoal, il Vicenza per migliorare quanto fatto nella stagione appena conclusa cercherà anche un nuovo portiere.

Nandez 6 :i più pericolosi nella prima frazione di gioco. Le sue accelerazioni hanno messo ... Zapata rovina il suo momento di gloria negando al terzino la gioia del primo gol inA) Marin 5,......lasciano laA con il penultimo posto a quota 23 punti. Per i viola un bottino di soli 40 punti in un campionato affrontato con ben altre ambizioni. Si gioca senza pensieri allo 'Scida'una ...Chiude desolatamente ultimo il Parma invece che dopo tre anni torna in serie B e potrebbe salutare il tecnico D'Aversa, indicato tra i candidati a sostituire proprio l'allenatore romano. Ma la sfida ...Come riportano i colleghi di Trivenetogoal, il Vicenza per migliorare quanto fatto nella stagione appena conclusa cercherà anche un nuovo portiere.