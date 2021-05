Ruggero Tita: “Rinunciare a Luna Rossa scelta difficile, ma ora sono concentrato sulle Olimpiadi” (Di sabato 22 maggio 2021) Enfant prodige della vela, un bronzo e un oro ai mondiali, 3 titoli europei conquistati e più volte velista dell’anno. Su Ruggero Tita, ingegnere appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, sono naturalmente puntati i fari in vista dei Giochi di Tokyo, quando insieme a Caterina Marianna Banti nel Nacra 17, si giocherà la possibilità di aggiungere al suo curriculum l’unica medaglia che manca. Partiamo dalle aspettative, alte nei suoi confronti, ne sente il peso? Fortunatamente ancora no. Adesso siamo in Sicilia e siamo concentrati sugli allenamenti. Con il coach stiamo lavorando per migliorare alcune piccole cose. Ma siamo in forma e coscienti dei nostri mezzi, quindi per il momento sono tranquillo. Il coach, appunto, come procede con Gabriele “Ganga” Bruni? Molto bene. Lui è un coach di altissimo livello. ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 22 maggio 2021) Enfant prodige della vela, un bronzo e un oro ai mondiali, 3 titoli europei conquistati e più volte velista dell’anno. Su, ingegnere appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle,naturalmente puntati i fari in vista dei Giochi di Tokyo, quando insieme a Caterina Marianna Banti nel Nacra 17, si giocherà la possibilità di aggiungere al suo curriculum l’unica medaglia che manca. Partiamo dalle aspettative, alte nei suoi confronti, ne sente il peso? Fortunatamente ancora no. Adesso siamo in Sicilia e siamo concentrati sugli allenamenti. Con il coach stiamo lavorando per migliorare alcune piccole cose. Ma siamo in forma e coscienti dei nostri mezzi, quindi per il momentotranquillo. Il coach, appunto, come procede con Gabriele “Ganga” Bruni? Molto bene. Lui è un coach di altissimo livello. ...

