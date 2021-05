Roma, Calenda: “Gualtieri Superman in sondaggi? In quelli del Pd” (Di sabato 22 maggio 2021) Elezioni per il sindaco di Roma, Carlo Calenda su Facebook diffonde quelli che ritiene “gli unici sondaggi indipendenti fatti da società specializzate nei sondaggi politici”. E lo fa in contrapposizione a quello che definisce “un sondaggio commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito dei sondaggi politici” che vedrebbe lo sfidante dem Roberto Gualtieri in testa come “Superman”. “Sempre in tema di serietà del giornalismo – la stoccata di Calenda -. Oggi Repubblica e Messaggero fanno copia e incolla di un sondaggio commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito dei sondaggi politici. Sorpresona: Gualtieri Superman. ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Elezioni per il sindaco di, Carlosu Facebook diffondeche ritiene “gli uniciindipendenti fatti da società specializzate neipolitici”. E lo fa in contrapposizione a quello che definisce “uno commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito deipolitici” che vedrebbe lo sfidante dem Robertoin testa come “”. “Sempre in tema di serietà del giornalismo – la stoccata di-. Oggi Repubblica e Messaggero fanno copia e incolla di uno commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito deipolitici. Sorpresona:. ...

