Recensione Imoo Ear-care Headset | le cuffie perfette per il tuo bambino?

Leggi su tuttotek

(Di sabato 22 maggio 2021) In questo articolo ladelleEar-un paio diapposta per i bambini. Un argomento delicato quello dei pargoli, sopratutto quando si parla della loro salute. Scopriamo insieme perché questesono adatte a loro grazie a questaAl giorno d’oggi noi genitori (sì lo sono anche io) dobbiamo fare i conti con una nuova realtà. Che si voglia oppure no gli smartphone, i tablet, e l’elettronica in molteplici forme è (anche) alla portata dei più piccoli. Giusto? Sbagliato? Credo che la verità stia nel mezzo ma credo anche che sia quasi inevitabile che i nostri bambini per qualche minuto (se non qualche ora) trascorrano il loro tempo in compagnia di un device elettronico. Si è parlato molto in passato di protezione per gli occhi, ...