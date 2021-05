(Di sabato 22 maggio 2021) Sono dieci, sia messinesi che di altre province, le persone arrestate stanotte da personale della questura di. Sono tutti coinvolti in una violentatrascoppiata ieri sera, intorno alle 21, lungo viale San Martino. Per un uomo e una donna, rimasti feriti, è stato necessario il trasporto in ospedale: hanno riportato 10 giorni di prognosi per trauma cranico e varie ecchimosi. Quando gli agenti sono giunti sul posto, dopo la segnalazione di una pattuglia impegnata nei controlli anti-assembramento, alcuni dei partecipanti allasi erano già allontanati. A terra i poliziotti hanno trovato numerose tracce di sangue, una mazza di legno abbandonata, un coltello e un manganello. Effettuati i primi riscontri e avendo accertato, anche grazie all’ispezione fatta su una Harley Davidson abbandonata ...

luigiasero : Maxi rissa tra motociclisti a colpi di mazza e coltelli a Messina: 10 arresti - LaVocedellIsola : Maxi rissa tra motociclisti a colpi di mazza e coltelli a Messina: 10 arresti - occhio_notizie : Violenta rissa tra motociclisti nella serata di ieri lungo viale San Martino a #Messina - MeridioNews : Messina, dieci arrestati dopo una maxi rissa Lite nata dalle rivalità tra alcuni moto club - fisco24_info : Messina, rissa tra motociclisti con mazze e coltelli: 10 arresti: Il violento scontro scoppiato ieri: un uomo e una… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina rissa

Sono dieci, sia messinesi che di altre province, le persone arrestate stanotte da personale della questura di. Sono tutti coinvolti in una violentatra motociclisti scoppiata ieri sera, intorno alle 21, lungo viale San Martino. Per un uomo e una donna, rimasti feriti, è stato necessario il ...... sia messinesi che di altre province, le persone arrestate la notte scorsa dalla polizia per avere partecipato a unatra motociclisti verificatasi sul viale San Martino a. In ...Facebook Shares Sono dieci, sia messinesi che di altre province, le persone arrestate stanotte da personale della Questura di Messina. Sono tutti coinvolti in una violenta rissa tra motociclisti scopp ...Violenta rissa tra motociclisti nella serata di ieri lungo viale San Martino a Messina. Dieci arresti dal personale della questura di Messina ...