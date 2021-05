LIVE Olimpia Milano-Venezia 30-27, Serie A basket in DIRETTA: la Reyer resta a contatto nel secondo quarto (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE secondo personale di Hines sulla penetrazione di Watt, liberi. 0/2 Daye, 2’02” da giocare prima della sirena di metà gara. Fallo di Hines sulla partenza di Daye, entrambe le squadre in bonus, liberi. 38-34 Datome realizza il libero del tecnico, poi Hines fa 1/2. Stone manda in lunetta Hines, poi commette anche un fallo tecnico di Stone. 36-34 RODRIGUEZ DA TRE! 2’47” sul cronometro. 33-34 TRIPLA di Stone, Venezia mette la testa avanti per la prima volta nella partita, Messina va al time out immediato. 3’12” a fine primo tempo. 33-31 SCHIACCIATA di Watt, sulla rivedibile marcatura di Hines che dà le spalle al centro della Reyer. 33-29 Penetrazione di Moraschini che si gira spalle a canestro e sorprende Tonut. 31-29 Piazzato di Daye, 4’22” da giocare nel ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LApersonale di Hines sulla penetrazione di Watt, liberi. 0/2 Daye, 2’02” da giocare prima della sirena di metà gara. Fallo di Hines sulla partenza di Daye, entrambe le squadre in bonus, liberi. 38-34 Datome realizza il libero del tecnico, poi Hines fa 1/2. Stone manda in lunetta Hines, poi commette anche un fallo tecnico di Stone. 36-34 RODRIGUEZ DA TRE! 2’47” sul cronometro. 33-34 TRIPLA di Stone,mette la testa avanti per la prima volta nella partita, Messina va al time out immediato. 3’12” a fine primo tempo. 33-31 SCHIACCIATA di Watt, sulla rivedibile marcatura di Hines che dà le spalle al centro della. 33-29 Penetrazione di Moraschini che si gira spalle a canestro e sorprende Tonut. 31-29 Piazzato di Daye, 4’22” da giocare nel ...

LIVE LBA - Semifinali 1: Olimpia Milano vs Reyer Venezia, diretta testuale
LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket in DIRETTA: gara-1 semifinale in tempo reale
LIVE - Olimpia Milano-Venezia, gara-1 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA