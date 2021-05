LIVE Musetti-Tsitsipas 6-4 0-1, ATP Lione in DIRETTA: buon inizio del greco nel secondo set (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Ace di Tsitsipas che comincia bene il secondo set. 40-15 Prima centrale di Tsitsipas. 30-15 Terzo doppio fallo del greco. 30-0 Servizio e diritto di Tsitsipas e lob lungo di Musetti. 15-0 Ottima prima del greco. inizio secondo SET 14.50 Lorenzo Musetti da impazzire a Lione! L’azzurro conquista il primo set per 6 giochi a 4 forte del break conquistato nel quinto e gioco e annullando l’unica chance nel decimo gioco a Stefanos Tsitsipas. FINE PRIMO SET 6-4 PRIMO SET LORENZO Musetti! SERVE&VOLLEY PAZZESCO!!!! AD-40 SET POINT Musetti! Gran accelerazione di diritto ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Ace diche comincia bene ilset. 40-15 Prima centrale di. 30-15 Terzo doppio fallo del. 30-0 Servizio e diritto die lob lungo di. 15-0 Ottima prima delSET 14.50 Lorenzoda impazzire a! L’azzurro conquista il primo set per 6 giochi a 4 forte del break conquistato nel quinto e gioco e annullando l’unica chance nel decimo gioco a Stefanos. FINE PRIMO SET 6-4 PRIMO SET LORENZO! SERVE&VOLLEY PAZZESCO!!!! AD-40 SET POINT! Gran accelerazione di diritto ...

