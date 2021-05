LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: la Ferrari chiude la Q2 in testa con Leclerc! Sainz 4° (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: 1’10?576 per Verstappen a precedere di 0?060 Bottas. 15.51: Due giri di riscaldamento per la Ferrari. 15.50: Tutti con gomma nuova soft, tranne Giovinazzi. Verstappen si lancia. 15.48: VIA ALLA Q3!!! 15.47: Fondamentale minimizzare gli errori su di un circuito di questo genere. 15.45: La Ferrari può davvero giocarsela per la pole-position. 15.44: Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell eliminati. 15.43: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 Charles LECLERC Ferrari1:10.597 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.053 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.098 34 Carlos Sainz Ferrari+0.209 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.434 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.519 3 8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.582 3 9 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51: 1’10?576 per Verstappen a precedere di 0?060 Bottas. 15.51: Due giri di riscaldamento per la. 15.50: Tutti con gomma nuova soft, tranne Giovinazzi. Verstappen si lancia. 15.48: VIA ALLA Q3!!! 15.47: Fondamentale minimizzare gli errori su di un circuito di questo genere. 15.45: Lapuò davvero giocarsela per la pole-position. 15.44: Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell eliminati. 15.43: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 Charles LECLERC1:10.597 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.053 3 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.098 34 Carlos+0.209 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.434 3 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.519 3 8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.582 3 9 ...

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ? Incidente per Latifi (-15' ?? #FP3) ? Bandiera rossa e sessione sospesa LIVE ? - SkySportF1 : ?? LIVE le #FP3 a Monte Carlo! Alle 15 le qualifiche in diretta su Sky Sport F1, canale 207 #MonacoGP ???? #SkyMotori… - digitalsat_it : #SkySportF1, Diretta #MonacoGP 2021. #MonteCarlo LIVE su @TV8it e @SkySportF1 - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ? Primi 3 in 98 millesimi? ? GIOVINAZZI elimina Ricciardo e va al #Q3 LIVE ? -