LIVE Atletica, Meeting Rieti in DIRETTA: Filippo Tortu fa segnare 10.18 in batteria, poi non corre la finale! Si infortuna Marcell Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 La nostra DIRETTA LIVE del Meeting di Rieti 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per la Diamond League con la tappa di Gateshead. A presto! 17.27 ATTENZIONE: notizia dell'ultim'ora che ci giunge dallo Stadio Raul Guidobaldi: Filippo Tortu ha deciso di preservarsi dopo l'infortunio e non correrà quindi la finale. L'obiettivo 10.05 sarà quindi rimandato ad un altro appuntamento. 17.22 Queste le parole di Filippo Tortu rilasciate alla FIDAL, al termine della batteria: "Non è la gara che speravo di fare, mi sono piaciute le senzazioni ai blocchi. Non quelle avute durante la gara. Il duello con Jacobs? Auguro ...

