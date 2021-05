Lazio-Gattuso: il tecnico avrebbe incontrato Lotito di recente (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo il Corriere dello Sport, recentemente Gennaro Gattuso avrebbe incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito. L’addio tra Gennaro ed il Napoli sembra essere ogni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo il Corriere dello Sport,mente Gennaroil presidente dellaClaudio. L’addio tra Gennaro ed il Napoli sembra essere ogni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : Dalla tentazione #Lazio per #Gattuso agli altri nomi valutati dalla #Fiorentina per la panchina: le ultime sugli al… - FBiasin : Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su… - marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - DonatoCavallo6 : Può andare così. juve -conte inter-Gattuso Milan-Pioli Lazio-Simone Roma-Mou Napoli-Allegri - R0bby36 : RT @salomone_l: Aggiornamento panchina Lazio: 55% Inzaghi; 35% Gattuso; 5% Mihajlovic; 5% Sarri. Domani nuovo aggiornamento, si decide pros… -