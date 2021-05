Law & Order, Mariska Hargitay premia una fan undicenne che ha affrontato un rapitore (Di sabato 22 maggio 2021) In occasione dell'ultima puntata del Today Show, Mariska Hargitay di Law & Order - Unità vittime speciali ha premiato Alyssa Bonal, una coraggiosa bambina di 11 anni che ha affrontato un rapitore e lo ha reso riconoscibile dalla polizia. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021) In occasione dell'ultima puntata del Today Show,di Law- Unità vittime speciali hato Alyssa Bonal, una coraggiosa bambina di 11 anni che haune lo ha reso riconoscibile dalla polizia. ...

