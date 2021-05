L’Atletico vince partita e Liga. Zidane a un passo dall’addio? (Di sabato 22 maggio 2021) Clamoroso finale nella Liga spagnola. L’Atletico Madrid vince contro il Valladolid per 2 reti a 1 e si aggiudica il titolo di campione della Liga. Un finale di campionato avvincente e inaspettato. La squadra di Simeone si piazza davanti al Real Madrid, con tre punti di distanza (84 contro 81), dopo un inizio in salita. Alla fine del primo tempo conduceva il Valladolid, grazie alla rete di Pino al 20?. Poi, nella ripresa, il ribaltone. Prima il pareggio, grazie al gol di Correa dopo una serpentina nello stretto (al 57?). Poi con Suarez, che al 67? ha siglato il 2-1 regalando la vittoria alla squadra e il titolo al club. A Valdebebas, il Real Madrid nulla ha potuto contro il Villareal. La squadra di Zidane pareggia 1-1. Per il Villareal segna Pino al 20?, per il Real Benzema all’87’. In ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Clamoroso finale nellaspagnola.Madridcontro il Valladolid per 2 reti a 1 e si aggiudica il titolo di campione della. Un finale di campionato avnte e inaspettato. La squadra di Simeone si piazza davanti al Real Madrid, con tre punti di distanza (84 contro 81), dopo un inizio in salita. Alla fine del primo tempo conduceva il Valladolid, grazie alla rete di Pino al 20?. Poi, nella ripresa, il ribaltone. Prima il pareggio, grazie al gol di Correa dopo una serpentina nello stretto (al 57?). Poi con Suarez, che al 67? ha siglato il 2-1 regalando la vittoria alla squadra e il titolo al club. A Valdebebas, il Real Madrid nulla ha potuto contro il Villareal. La squadra dipareggia 1-1. Per il Villareal segna Pino al 20?, per il Real Benzema all’87’. In ...

