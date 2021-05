Juventus, Buffon sul futuro: “Ho bisogno di riflettere, continuerò solo in un caso” (Di sabato 22 maggio 2021) Gigi Buffon da una settimana ha annunciato il suo addio alla Juventus.VIDEO Evra, il messaggio d’amore alla Sicilia dell’ex Juventus: “Giovani, non mollate mai!”Il portiere campione del Mondo nel 2006 con gli azzurri ha deciso di dire addio ai bianconeri, ma la sua intenzione è quella di continuare a giocare nonostante la carta d'identità dica che gli anni siano ormai 43. L'ex numero 1 dei piemontesi potrebbe accettare la proposta del Monza di Galliani che avrebbe avanzato un'offerta. Intanto sono arrivate le dichiarazioni dello stesso Buffon che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così.Juventus, l’addio di Buffon: “Ho dato tutto, credo di aver dimostrato una cosa”"Il futuro? La verità è che ho bisogno di avere venti giorni per poter analizzare ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Gigida una settimana ha annunciato il suo addio alla.VIDEO Evra, il messaggio d’amore alla Sicilia dell’ex: “Giovani, non mollate mai!”Il portiere campione del Mondo nel 2006 con gli azzurri ha deciso di dire addio ai bianconeri, ma la sua intenzione è quella di continuare a giocare nonostante la carta d'identità dica che gli anni siano ormai 43. L'ex numero 1 dei piemontesi potrebbe accettare la proposta del Monza di Galliani che avrebbe avanzato un'offerta. Intanto sono arrivate le dichiarazioni dello stessoche, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così., l’addio di: “Ho dato tutto, credo di aver dimostrato una cosa”"Il? La verità è che hodi avere venti giorni per poter analizzare ...

