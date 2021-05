Juric: «Andremo a Napoli a fare la partita al massimo, come fosse una gara fondamentale» (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di domani sera. Ha commentato la stagione che sta per concludersi. “Con tutta serenità, dico che è stato bellissimo. Mi sono trovato in situazioni di difficoltà che due o tre anni fa non sarei riuscito a gestire, invece siamo riusciti a restare lucidi, concentrandoci sulle cose concrete. È stato un anno di crescita, di consapevolezza, su come comportarsi in certe situazioni”. Qual è la squadra che l’ha sorpresa di più? In quale percentuale è mancato quest’anno il suo Verona? “Per me l’Atalanta. Guardando anche il budget, le possibilità che hanno, riescono comunque ad essere superiori agli altri. Io vado controcorrente su certe cose: per me contro il Bologna abbiamo fatto una grande partita, superiore a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ildi domani sera. Ha commentato la stagione che sta per concludersi. “Con tutta serenità, dico che è stato bellissimo. Mi sono trovato in situazioni di difficoltà che due o tre anni fa non sarei riuscito a gestire, invece siamo riusciti a restare lucidi, concentrandoci sulle cose concrete. È stato un anno di crescita, di consapevolezza, sucomportarsi in certe situazioni”. Qual è la squadra che l’ha sorpresa di più? In quale percentuale è mancato quest’anno il suo Verona? “Per me l’Atalanta. Guardando anche il budget, le possibilità che hanno, riescono comunque ad essere superiori agli altri. Io vado controcorrente su certe cose: per me contro il Bologna abbiamo fatto una grande, superiore a ...

Advertising

napolista : «Il mio futuro? Ci sono dei contatti, deciderò con la mia famiglia. Zaccagni? Di lui non si sa ancora niente. Rrahm… - Paroladeltifoso : Juric: “Andremo a Napoli a fare la partita forte consapevoli che all’andata abbiamo vinto. So quanto significa per… - RV1159497095 : Juric: andremo a Napoli a giocare alla morte!! - SmorfiaDigitale : Verona, il vice di Juric: 'Il Napoli forte ma andremo l per metterli in difficol... - SmorfiaDigitale : Verona, il vice di Juric: 'Il Napoli forte ma andremo l per metterli in difficol... -