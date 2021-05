Italia Sì, ospiti puntata 22 maggio 2021: Fabrizio Scorza, Manuel Mercuri, Marco Restaino e Giovanna (Di sabato 22 maggio 2021) Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 22 maggio 2021 Nella trentaseiesima puntata, salirà sul podio Fabrizio Scorza, colui che ha filmato un Ufo vicino alle Frecce Tricolori. Poi Viky, che racconterà la truffa del finto disabile, mentre Manuel Mercuri, acrobata e ballerino nei musical, diventato una star del web, salirà sul podio per dire una cosa che ha imparato da sua madre, ovvero che non bisogna mai darsi ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 22 maggio 2021) Torna, alle 16:45, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto daLiorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 22Nella trentaseiesima, salirà sul podio, colui che ha filmato un Ufo vicino alle Frecce Tricolori. Poi Viky, che racconterà la truffa del finto disabile, mentre, acrobata e ballerino nei musical, diventato una star del web, salirà sul podio per dire una cosa che ha imparato da sua madre, ovvero che non bisogna mai darsi ...

Advertising

maleducatah : RT @RollingStoneita: La reunion andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti. Oltre ai protagonisti dello show, ci saranno anche molt… - MdR_Torino : RT @GammaDonna_: «Lottiamo contro gli #stereotipi della #maternità». ??? Le nostre Partners in Crime ?? @mammadimerda con @cristinastag ospit… - vale74260884 : @EffeScudata @giuvannuzzo @rulajebreal Bene, spero di essere riuscita a trasmetterle un po di concretezza! Le quote… - Total_Italia : Un nuovo concept di hospitality che in #WSBK ancora non c'è. Un'area eventi itinerante da mettere a disposizione di… - laprofrinaldi : RT @GammaDonna_: «Lottiamo contro gli #stereotipi della #maternità». ??? Le nostre Partners in Crime ?? @mammadimerda con @cristinastag ospit… -