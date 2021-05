Giulia Stabile | chi è la ballerina vincitrice di Amici 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) Va in onda oggi una nuova puntata di Verissimo, su Canale 5 alle 15:30. Tra i vari ospiti di oggi anche la, ladell’edizione di quest’anno di. Fresca di vittoria, scopriamo chi è la giovane, la primadonna a vincere il titolo. Nata il 10 giugno 2002 a Roma, da padre italiano e madre spagnola (catalana, per la precisione). Sin da piccola ha avuto la passione per la danza, infatti frequenta dal 2006 l’Accademia Balletto di Roma, sull’Aurelia. Il suo talento è stato premiato nella Scuola di, infatti ha deciso di iscriversi al talent, e ha superato tutti con la sua meritatissima vincita. Nonostante le soddisfazioni, la vita dinon è stata facile: la ragazza ...