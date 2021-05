Ferrero dimentica Ranieri | la strategia della Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) L’addio di Claudioapre scenari nuovi in casa: tutte le tappe del programma di MassimoClaudioha annunciato ieri in conferenza stampa che non proseguirà la sua avventura alla. Le trattative con Massimonon hanno portato ad un risultato positivo e le strade si separeranno dopo l’ultima partita con il Parma. Ora il presidente, come da lui stesso affermato, dovrà lavorare per aprire un nuovo ciclo. La prima tappadipassa dai rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Capire quali saranno i responsabili del calciomercato blucerchiato è fondamentale. Da questa scelta dipenderà anche il nome del nuovo allenatore...