Dopo un anno e mezzo, la Ferrari torna in pole con Leclerc a Monaco (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Il monegasco Charles Leclerc (su Ferrari) partirà domani in pole position nel Gran Premio di Monaco, il quinto del Caampionato mondiale di F1, che si svolge per le strade di Monte Carlo. Nel finale del Q3, il Ferrarista è finito sul guard-rail alle Piscine, forti danni alla vettura e rischio di penalizzazione di 5 posizioni in griglia se dovesse essere necessaria la sostituzione del cambio. Per la 'rossa' è l'11esima pole nel Principato. Lo seguiranno Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes). Il pilota in testa al campionato, l'inglese Lewis Hamilton (su Mercedes), partirà settimo. Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Il monegasco Charles Leclerc (su) partirà domani inposition nel Gran Premio di, il quinto del Caampionato mondiale di F1, che si svolge per le strade di Monte Carlo. Nel finale del Q3, ilsta è finito sul guard-rail alle Piscine, forti danni alla vettura e rischio di penalizzazione di 5 posizioni in griglia se dovesse essere necessaria la sostituzione del cambio. Per la 'rossa' è l'11esimanel Principato. Lo seguirMax Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes). Il pilota in testa al campionato, l'inglese Lewis Hamilton (su Mercedes), partirà settimo.

Advertising

LegaSalvini : LEGA: DOPO UN ANNO TORNANO I GAZEBO NELLE PIAZZE LOMBARDE. CECCHETTI, MERITO DI SALVINI RITORNO ALLA NORMALITÀ Trov… - SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - Mov5Stelle : Presidente #Casellati, perché non risponde? Dopo almeno 128 voli di Stato nell’arco di un anno (come se non esis… - miucciale : un anno fa uscivo per la prima volta dopo il lockdown, mi trovavo in uno dei momenti più brutti della mia vita, sta… - Nadsine : @PGallavich00 Sicuramente c'entrano i diritti norvegesi e qualche altro imprevisto in più che potrebbe comprometter… -