Digitale terrestre, cambio in vista: la novità per gli utenti (Di sabato 22 maggio 2021) Digitale terrestre nei prossimi mesi ci saranno i cambi di frequenza e alcuni canali non si vedranno: cosa bisogna fare Digitale terrestre, le novità (foto Facebook)Nel Digitale terrestre c'è un nuovo standard che si chiama DVB T2 e nei prossimi mesi prossimi mesi saranno cambiate le frequenze per gare spazio al 5G. Sono in tanti a chiedersi se bisognerà cambiare il televisore, basterà comprare solo un nuovo decoder o non ci sarà bisogno di fare nessuna delle due operazioni. Si risparmia banda (cioè la frequenza di trasmissione del segnale) ma ci sarà una migliore qualità sia dal punti di vista audio sia per quello video. Dopo il passaggio dall'analogico al Digitale, avvenuto a scaglioni a partire al 2008, questo è il secondo grande ...

