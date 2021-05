Decreto sostegni bis, sindacati: “Ora ristori a collaboratori” (Di sabato 22 maggio 2021) Bene le misure per i somministrati ma ora vanno ristorati anche i collaboratori, ancora senza tutele. A chiederlo sono NIdiL Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. “La conversione in legge del Decreto sostegni ha portato qualche significativa novità per i lavoratori atipici, in particolare per quelli in somministrazione lavoro: l’indennità una tantum per quanti abbiano avuto nel passato un contratto per almeno 30 giorni negli ultimi anni e il riconoscimento dell’indennità Covid per i lavoratori della sanità. Con questi due provvedimenti si sanano due esclusioni che come sindacato abbiamo più volte denunciato in questo anno e che hanno visto lavoratrici e lavoratori mobilitati e impegnati anche in iniziative di sciopero”, affermano le tre sigle sindacali. “Se questi elementi costituiscono indubbiamente un passo in avanti nella tutela di lavoratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Bene le misure per i somministrati ma ora vanno ristorati anche i, ancora senza tutele. A chiederlo sono NIdiL Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. “La conversione in legge delha portato qualche significativa novità per i lavoratori atipici, in particolare per quelli in somministrazione lavoro: l’indennità una tantum per quanti abbiano avuto nel passato un contratto per almeno 30 giorni negli ultimi anni e il riconoscimento dell’indennità Covid per i lavoratori della sanità. Con questi due provvedimenti si sanano due esclusioni che come sindacato abbiamo più volte denunciato in questo anno e che hanno visto lavoratrici e lavoratori mobilitati e impegnati anche in iniziative di sciopero”, affermano le tre sigle sindacali. “Se questi elementi costituiscono indubbiamente un passo in avanti nella tutela di lavoratori ...

