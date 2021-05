Crotone-Fiorentina | Vrenna | “Futuro? In Serie B con profilo basso Simy e Messias? Mi rammarica una cosa”

(Di sabato 22 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente del club pitagorico, Gianni.A margine del pari tra, il presidente pitagorico, Gianni, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo la la gara contro i viola, ha parlato di. Il numero uno delsi è soffermato sulle scelte in merito alla coppia gol della compagine rossoblù formata dai. Di seguito le sue dichiarazioni."Lache brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi. Proveremo a fare cassa con loro, ora ripartiremo dallaB che sarà quasi un A2.. Ci riuniremo con lo staff tecnico per stabilire il programma e su ...

Commenta per primo Gianni Vrenna, presidente del, ha parlato così a Sky Sport dopo la partita contro la: 'La cosa che brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi. Proveremo a fare cassa con loro, ora ...Commenta per primo0 - 0: Crespi 6.5: Esordio in Serie A per il portierino classe 2001, non ha molto da fare ma gestisce molto bene l'ordinaria amministrazione e mostra sicurezza Djidji 6.5: ..."Proveremo a ripartire facendo cassa con Simy e Messias". Le parole di Gianni Vrenna al termine di Crotone-Fiorentina ...Il Parma saluta nella più amara maniera possibile la Serie A, raccogliendo a Marassi la sconfitta numero 24 della sua stagione. La Sampdoria vince infatti per 3-0, confermandosi nona forza del campion ...