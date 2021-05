Calcio: Dalla Spagna 'L'agente di Lautaro incontra Real e Atletico' (Di sabato 22 maggio 2021) I colchoneros punterebbero sul giocatore dell'Inter in caso di addio di Suarez MILANO - L'Inter non vuole privarsi di Lautaro Martinez ma il suo nuovo agente, Alejandro Camano, si starebbe guardando ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) I colchoneros punterebbero sul giocatore dell'Inter in caso di addio di Suarez MILANO - L'Inter non vuole privarsi diMartinez ma il suo nuovo, Alejandro Camano, si starebbe guardando ...

Advertising

Gazzetta_it : Dalla Spagna: mai così vicino il ritorno di Ronaldo al Manchester United - CorSport : '#Ronaldo via dalla #Juve: il suo ritorno allo #United più vicino che mai' - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Senza Champions, Ronaldo al Manchester United? - IlmsgitSport : Bologna-Juve, Pirlo alla vigilia: 'Io in campo sempre a testa alta. Il mio futuro non dipende dalla qualificazione… - ilmessaggeroit : Bologna-Juve, Pirlo alla vigilia: 'Io in campo sempre a testa alta. Il mio futuro non dipende dalla qualificazione… -