Bisceglie | Bucaro choc | “Retrocessione decisa a tavolino Se parlo ancora mi arrestano”

(Di sabato 22 maggio 2021) Parole durissime dell’allenatore del, Giovanni, ex Avellino, dopo lanel playout contro la Paganese. Commenti pesantissimi rilasciati al sito ufficiale del club. Queste le sue parole: “La nostraè stata, è statadall’arbitro. La partita era finita da 40 secondi. Grande prestazione della mia squadra, siamo stati penalizzati da un arbitraggio non all’altezza della situazione. Non vorrei che dalla Lega qualcuno… Ildoveva retrocedere e ci hanno fatto retrocedere. Il rammarico è tanto, siamo arrivati a giocarci questi playout con la classifica peggiore, non era facile riuscirla a ribaltare. È veramente scioccante, dopo quello che è successo oggi, che il ...

All.:. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA/ Fano Imolese (risultato 0 - 0) video streaming tv: ci prova Barbuti! DIRETTA PAGANESESTREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA ...... mentre ilretrocede clamorosamente per via di un gol subito nel recupero dalla Paganese. Il regolamento punisce infatti la squadra di: nonostante la vittoria per 2 - 1 all'andata e ...Una pazza ed increbile Paganese, un risvolto drammatico per l'ultima gara dell'anno. Diop al 97', quando ormai la partita era finita, ha regalato la permanenza in Serie C alla ...Non nasconde la sua delusione dopo la retrocessione del Bisceglie in D, mister Bucaro. «Ho soltanto da dire - ha dichiarato in conferenza stampa - che la nostra retrocessione è ...