Bar e ristoranti bergamaschi lanciano l’appello: mancano più di 4 mila camerieri (Di sabato 22 maggio 2021) Allarme camerieri e addetti in sala in Bergamasca. I posti di lavoro ci sono ma le candidature mancano anche a causa della fuga verso altri settori. Nonostante il blocco dei licenziamenti, infatti, il numero degli addetti è calato di 4.146 dipendenti (-18,7%) nel corso del 2020. Mentre hanno tenuto gli occupati delle imprese che producono pasti preparati (-2,3%) sono crollati i dipendenti dei ristoranti (-25,4%) e dei bar -(26,2%), categorie in cui sono andati persi oltre 3.485 dipendenti. Un crollo pesante a cui però non corrisponde un aumento delle candidature in un settore che in provincia conta circa 3.900 imprese tra bar, ristoranti, alberghi con ristorante, mense e imprese catering, in cui sono occupati più di 5.200 addetti indipendenti (titolari, coadiuvanti e soci) e oltre 22.100 dipendenti. “Stiamo assistendo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Allarmee addetti in sala in Bergamasca. I posti di lavoro ci sono ma le candidatureanche a causa della fuga verso altri settori. Nonostante il blocco dei licenziamenti, infatti, il numero degli addetti è calato di 4.146 dipendenti (-18,7%) nel corso del 2020. Mentre hanno tenuto gli occupati delle imprese che producono pasti preparati (-2,3%) sono crollati i dipendenti dei(-25,4%) e dei bar -(26,2%), categorie in cui sono andati persi oltre 3.485 dipendenti. Un crollo pesante a cui però non corrisponde un aumento delle candidature in un settore che in provincia conta circa 3.900 imprese tra bar,, alberghi con ristorante, mense e imprese catering, in cui sono occupati più di 5.200 addetti indipendenti (titolari, coadiuvanti e soci) e oltre 22.100 dipendenti. “Stiamo assistendo ...

Advertising

sole24ore : Sanpellegrino cede l’8% del fatturato nel 2020 per la chiusura di bar e ristoranti - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - matteosalvinimi : Riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, palestre e piscine al chiuso, programma di cancellazione de… - webecodibergamo : «Nei bar e ristoranti bergamaschi mancano oltre 4 mila camerieri e addetti in sala» - fgavazzoni : A proposito: ve lo ricordate vero che per ridurre la possibilità di trasmissione virus le corse e gli orari dei mez… -