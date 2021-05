Baggio: «Sogno di tornare indietro per riscrivere la storia, mi manca il campo» (Di sabato 22 maggio 2021) Roberto Baggio ha concesso una bella e lunga intervista ai microfoni dei Corriere dello Sport che anticipa l’uscita del film sulla sua carriera Il Divin codino Roberto Baggio ha rilasciato una bellissima intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in uno speciale inserto a lui dedicato. Ecco le sue parole. RITIRO – «Lascia stare, gli anni sono passati troppo velocemente, non quando giocavo ma dopo. Sembra che le giornate durino solo 12 ore» MOMENTO FELICE – «Forse la semifinale del Mondiale in America, un Sogno che stava per realizzarsi» TRASCINATORE – «Vedevo materializzarsi il Sogno che avevo rincorso da bambino, poi mi sono svegliato. Mi è arrivato addosso un treno a trecento orari» PALLONE D’ORO – «Ero felicissimo, quando ti ritrovi in mezzo a queste cose non hai tempo per fermarti a riflettere e non te le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Robertoha concesso una bella e lunga intervista ai microfoni dei Corriere dello Sport che anticipa l’uscita del film sulla sua carriera Il Divin codino Robertoha rilasciato una bellissima intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in uno speciale inserto a lui dedicato. Ecco le sue parole. RITIRO – «Lascia stare, gli anni sono passati troppo velocemente, non quando giocavo ma dopo. Sembra che le giornate durino solo 12 ore» MOMENTO FELICE – «Forse la semifinale del Mondiale in America, unche stava per realizzarsi» TRASCINATORE – «Vedevo materializzarsi ilche avevo rincorso da bambino, poi mi sono svegliato. Mi è arrivato addosso un treno a trecento orari» PALLONE D’ORO – «Ero felicissimo, quando ti ritrovi in mezzo a queste cose non hai tempo per fermarti a riflettere e non te le ...

