Auditel Uomini e Donne | ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 17 al 21 maggio 2021

(Di sabato 22 maggio 2021) Si è appena conclusa la penultimadi. Tra pochi giorni, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in vacanza. L’ultimadi quest’anno andrà in onda venerdì 28e a breve vedremo l’ultima scelta di quest’anno: quella di Giacomo Czerny. Anche questagli ascoltitrasmissione si sono confermati più che soddisfacenti. Lamenoè stata quella di venerdì che ha totalizzato 2.598.000 spettatori pari al 22.1% di share. A centro studio Gemma Galgani che ha avuto modo di discutere con Isabella Ricci. Tra le due, in base alle ultime registrazioni, non sembra esserci una particolare simpatia. A seguire l’appuntamento di mercoledì. L’ennesimo confronto tra Elisabetta Simone e ...

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di venerdì 21 maggio, caratterizzata in prime time dalla puntata serale de L' Isola dei Famosi, il reality show condotto da Il ...Top Dieci contro L'Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 21 maggio 2021?