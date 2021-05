Verónica Boquete, profilo e ultime notizie (Di venerdì 21 maggio 2021) Veronica Boquete, detta ‘Vero’, è una delle calciatrici più forti degli ultimi 15 anni. Giramondo, ha vinto trofei ovunque, tra cui una Champions League femminile. Capitano della nazionale spagnola, è stata il volto più... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Veronica, detta ‘Vero’, è una delle calciatrici più forti degli ultimi 15 anni. Giramondo, ha vinto trofei ovunque, tra cui una Champions League femminile. Capitano della nazionale spagnola, è stata il volto più...

Advertising

LTAAgencyItalia : La centrocampista @VeroBoquete rinnova col @acmilan Anche per la stagione 2021/22 sarà rossonera @ltaagency - TOSADORIDANIELA : RT @MilanInter241: Il #MilanFemminile getta le basi per un glorioso futuro. ????? Veronica #Boquete il primo grande rinnovo. In attesa di #Ja… - FCalcistiche : RT @MilanInter241: AC #MilanFemminile ha annunciato l'estensione dell'accordo della giocatrice della prima squadra femminile Verónica #Boqu… - suker_prime9 : RT @MilanInter241: Il #MilanFemminile getta le basi per un glorioso futuro. ????? Veronica #Boquete il primo grande rinnovo. In attesa di #Ja… - EPanesi : RT @MilanInter241: Il #MilanFemminile getta le basi per un glorioso futuro. ????? Veronica #Boquete il primo grande rinnovo. In attesa di #Ja… -