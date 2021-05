Vaccini Toscana, al via le prenotazioni per gli over 40. Continuano aperture straordinarie per Pfizer agli over 60 (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle ore 17 si aprirà la prenotazione per i anti per gli over 40 in . In particolare sarà il turno per chi ha 40 e 41 anni (nati nel 1980 e 1981). E così si completa tutta la fascia dai quarant'anni ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle ore 17 si aprirà la prenotazione per i anti per gli40 in . In particolare sarà il turno per chi ha 40 e 41 anni (nati nel 1980 e 1981). E così si completa tutta la fascia dai quarant'anni ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dalle 17 di oggi, #21maggio, portale aperto per la prenotazione dei #vaccini per i nati nel 1… - MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - EugenioGiani : ??#VACCINI OVER 40 ??? Dalla prossima settimana partono le prenotazioni per i nati dal 1972 al 1981 e per la catego… - roby800 : #Vaccini #Toscana è pazzesco alle 17:05 era belle tutto prenotato haha Sono finito in riserva come la macchina ???????? - Putiferiax : -