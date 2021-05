“Un milione? Valore di una casa normale in città. Una di quelle in cui tutti abbiamo vissuto”. Tassa successione, su La7 Sorgi spiega così il suo no (Di venerdì 21 maggio 2021) “La proposta di Enrico Letta di Tassare i redditi da oltre un milione di euro? Un milione di euro è il Valore di un normale appartamento familiare in una grande città come Roma. Parliamo di uno di quei appartamenti in cui tutti noi abbiamo vissuto coi nostri figli finché non sono stati con noi“. così, a “L’aria che tira” (La7), l’editorialista de La Stampa, Marcello Sorgi, commenta la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, circa una Tassa di successione dell’1% per i redditi oltre un milione di euro, a vantaggio dei 18enni. Sorgi nega che l’iniziativa dem possa essere paragonata a quella di Rifondazione Comunista, che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “La proposta di Enrico Letta dire i redditi da oltre undi euro? Undi euro è ildi unappartamento familiare in una grandecome Roma. Parliamo di uno di quei appartamenti in cuinoicoi nostri figli finché non sono stati con noi“., a “L’aria che tira” (La7), l’editorialista de La Stampa, Marcello, commenta la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, circa unadidell’1% per i redditi oltre undi euro, a vantaggio dei 18enni.nega che l’iniziativa dem possa essere paragonata a quella di Rifondazione Comunista, che in ...

