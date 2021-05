“Un colpo troppo duro”. Emma Marrone addolorata, una morte difficile da assorbire: “Non lo posso dimenticare” (Di venerdì 21 maggio 2021) Emma Marrone è apparsa molto commossa nell’intervista che sarà trasmessa integralmente nella giornata di sabato 22 maggio a ‘Verissimo’. La cantante ha infatti fatto tanta fatica a contenere le sue lacrime e a non crollare in diretta per una morte che non riesce proprio ad accettare. Ha voluto raccontare aneddoti molto belli con questa persona, che ha lasciato tutti nel dolore assoluto. Ma per lei è stata anche l’occasione per soffermarsi su altri temi altrettanto importanti e quanto mai attuali. Nei giorni scorsi aveva invece fatto un bellissimo annuncio: “Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato (le restanti città arriveranno a breve). Voglio ringraziare la mia crew che sta lavorando giorno e notte a questo progetto e sentire il loro entusiasmo di ricominciare dopo più di un anno di fermo mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è apparsa molto commossa nell’intervista che sarà trasmessa integralmente nella giornata di sabato 22 maggio a ‘Verissimo’. La cantante ha infatti fatto tanta fatica a contenere le sue lacrime e a non crollare in diretta per unache non riesce proprio ad accettare. Ha voluto raccontare aneddoti molto belli con questa persona, che ha lasciato tutti nel dolore assoluto. Ma per lei è stata anche l’occasione per soffermarsi su altri temi altrettanto importanti e quanto mai attuali. Nei giorni scorsi aveva invece fatto un bellissimo annuncio: “Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato (le restanti città arriveranno a breve). Voglio ringraziare la mia crew che sta lavorando giorno e notte a questo progetto e sentire il loro entusiasmo di ricominciare dopo più di un anno di fermo mi ...

Emma Marrone addolorata per la morte di Franco Battiato: "Un duro colpo"

