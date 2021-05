Ubaldo Lanzo è fidanzato? (Di venerdì 21 maggio 2021) Ubaldo Lanzo è stato una delle scoperte di questa edizione dell’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Nato a Lamezia Terme nel 1972, il naufrago ha ben 49 anni e, sebbene sia noto nel mondo dello spettacolo, è un po’ restio a mostrarsi ai riflettori. Infatti, questa esperienza in Honduras sarà una bella sfida per il cromatologo e stilista. Ubaldo Lanzo è sempre stato attratto dall’universo della moda, fin da quando era bambino: il suo amore era talmente puro che è riuscito a trasformare questa sua passione in un lavoro. Ma cosa fa un cromatologo? Studia i colori, facendo particolare attenzione ai loro significati psicologici e all’effetto che hanno sulla mente umana. Per quanto riguarda la vita privata del naufrago, non si sa praticamente niente. Lanzo è sempre stato assai restio a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è stato una delle scoperte di questa edizione dell’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Nato a Lamezia Terme nel 1972, il naufrago ha ben 49 anni e, sebbene sia noto nel mondo dello spettacolo, è un po’ restio a mostrarsi ai riflettori. Infatti, questa esperienza in Honduras sarà una bella sfida per il cromatologo e stilista.è sempre stato attratto dall’universo della moda, fin da quando era bambino: il suo amore era talmente puro che è riuscito a trasformare questa sua passione in un lavoro. Ma cosa fa un cromatologo? Studia i colori, facendo particolare attenzione ai loro significati psicologici e all’effetto che hanno sulla mente umana. Per quanto riguarda la vita privata del naufrago, non si sa praticamente niente.è sempre stato assai restio a ...

