Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma che, alla luce del monitoraggio Iss del 21, dal 24 maggio Tutta l'Italia sarà in Zona Gialla. Con un post condiviso sulla propria pagina Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato i dati del monitoraggio Iss confermando che dal 24 maggio Tutta l'Italia sarà in Zona Gialla. Roberto SperanzaSperanza, "l'Italia sarà Tutta in Zona Gialla" "Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà Tutta in area Gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna ..."

robersperanza : Con monitoraggio e ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate, del… - SusannaCeccardi : Le regole devono valere per tutti! Se tutta Italia è bloccata a causa delle limitazioni sanitarie, a maggior ragion… - Rainbow6IT : Ci hanno creduto fino in fondo, così come abbiamo fatto noi. Il coraggio e l'ambizione di questi ragazzi hanno fatt… - zapppa83 : RT @GenCar5: Strano paese l'Italia, dove l'invidia sociale è tutta contro il privilegio dei #poveri che prendono il #RDC, e sarebbero tutti… - news_mondo_h24 : “Tutta l’Italia in Zona Gialla” -