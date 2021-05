Stefania Orlando fa una confessione intime | le sue parole sul passato ‘faticoso’

(Di venerdì 21 maggio 2021)si racconta a Formato Famiglia su Rai Radio 1, ripercorre il suoche non è sempre stato facile.dopo il successo del Grande Fratello Vip, dove si è classificata terza, è tornata in pista e non perde occasione di mostrarsi al pubblico che la adora e la segue con enfasi e passione. Il suo profilo Instagram è diventato il suo diario di bordo dove racconta alcuni momenti della sua giornata e li condivide con i fan. Insieme al marito Simone Gianlorenzi ha concesso un’intervista nel programma Formato Famiglia su Rai Radio 1, la prima emittente radiofonica pubblica edita della Rai. Ecco cosa ha confessato sul suo: quello che non sappiamo sul suo ...

Nelle puntate precedenti il conduttore ha intervistato diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui anche i suoi ex coinquilini come, Andrea Zelletta, Giulia Salemi e tanti ...sulla sua adolescenza: 'Mi sentivo con il fiato sul collo'e il marito Simone Gianlorenzi hanno concesso un'intervista nel programma Formato Famiglia su Rai Radio 1, ...Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti principali degli ultimi mesi, non soltanto per aver preso parte al Grande Fratello vip e per averlo vinto, ma anche per tanto altro. Una volta conclusa l'esperien ...Venerdì 21 maggio, alle ore 21.25, su Rete 4, "Le storie di Quardo" affronterà i nuovi sviluppi nel caso di Denise Pipitone e di Ciro Grillo ...