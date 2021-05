Starfield | data d’uscita ufficiale all’E3 2021 | secondo Jason Schreier – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021)Bethesda annuncerà ladi, non una semplice finestra di lancio..Bethesda e Micrsoft annunceranno ladi, non solo la finestra di lancio. Si parla quindi del giorno preciso in cui potremo giocarci. Il giornalista di Bloomberg, solitamente ben informato, ha chiarito la cosa rispondendo a un tweet di Direct- Games che, rispondendo a sua volta a un suo tweet, parlava invece di un annuncio più generico relativa a un periodo non meglio precisato del 2022. ...