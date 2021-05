Si dimette Zhang Yiming, capo di TikTok: "Scusate, non sono un tipo social" (Di venerdì 21 maggio 2021) “La verità è che mi mancano alcune delle capacità del manager. Non sono una persona ‘social’”. Zhang Yiming, il co-fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolarissima app di videoclip TikTok, ha annunciato a sorpresa le dimisisoni dalla carica di Ceo per passare a un nuovo ruolo entro la fine dell’anno concentrandosi sulla “strategia a lungo termine”. Zhang, 38 anni, con l’uso pioneristico dell’intelligenza artificiale e con uno straordinario fiuto per le tendenze giovanili, ha rivoluzionato i video su Internet, guidando l’ascesa di ByteDance fino a farne una delle aziende hi-tech più preziose al mondo, sia con TikTok sia con il gemello in mandarino Douyin, nonché con l’app di aggregazione di notizie Jinri Toutiao e quella di produttività Lark, che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “La verità è che mi mancano alcune delle capacità del manager. Nonuna persona ‘’”., il co-fondatore di ByteDance, cui fala popolarissima app di videoclip, ha annunciato a sorpresa le dimisisoni dalla carica di Ceo per passare a un nuovo ruolo entro la fine dell’anno concentrandosi sulla “strategia a lungo termine”., 38 anni, con l’uso pioneristico dell’intelligenza artificiale e con uno straordinario fiuto per le tendenze giovanili, ha rivoluzionato i video su Internet, guidando l’ascesa di ByteDance fino a farne una delle aziende hi-tech più preziose al mondo, sia consia con il gemello in mandarino Douyin, nonché con l’app di aggregazione di notizie Jinri Toutiao e quella di produttività Lark, che ...

