SBK 2021, Aragon: la cronaca delle prove libere (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attesa è finita. Il mondiale SBK scatta ufficialmente in data di oggi, con la giornata di prove libere del Round di Aragon. I 5077 m del Motorland proclameranno i primi vincitori di questa stagione, dall’avvio tanto tardivo quanto atteso. Andiamo a vedere cosa è accaduto in questo venerdì, contraddistinto da cielo sereno e temperature elevate. SBK 2021, Aragon: cosa accade nelle prove libere? Toprak Razgatlioglu apre le danze con il primo tempo nelle FP1. Il turco di casa Yamaha precede Chaz Davies, che qui ad Aragon si sente a casa (sette vittorie). In terza piazza troviamo Garrett Gerloff, che conferma il suo grandissimo stato di forma, e la competitività della Yamaha. La top five è chiusa da Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi, con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attesa è finita. Il mondiale SBK scatta ufficialmente in data di oggi, con la giornata didel Round di. I 5077 m del Motorland proclameranno i primi vincitori di questa stagione, dall’avvio tanto tardivo quanto atteso. Andiamo a vedere cosa è accaduto in questo venerdì, contraddistinto da cielo sereno e temperature elevate. SBK: cosa accade nelle? Toprak Razgatlioglu apre le danze con il primo tempo nelle FP1. Il turco di casa Yamaha precede Chaz Davies, che qui adsi sente a casa (sette vittorie). In terza piazza troviamo Garrett Gerloff, che conferma il suo grandissimo stato di forma, e la competitività della Yamaha. La top five è chiusa da Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi, con la ...

Advertising

SkySportMotoGP : Un'occhiata a team e piloti indipendenti della #WorldSBK 2021 nel giorno del via del nuovo Mondiale #SkyMotori… - defilippo_luca : RT @gponedotcom: Rea: 'Il limite dei giri? È frustrante, ma la Kawasaki non è più lenta': 'Penso che dovere spendere milioni per sviluppare… - gponedotcom : Bautista: 'Mi sono offerto a Honda per fare test o gare in MotoGP': 'Sarò disponibile anche in futuro, ma hanno pre… - gponedotcom : Davies: 'Non avrei potuto sperare in un inizio di stagione migliore': 'I miei tempi sono buoni e ho delle nuove sen… - motosprint : #AragonWorldSBK, Chaz #Davies: “Il miglior inizio di stagione possibile” -