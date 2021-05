Questo ponte cinese ha più effetti speciali di un film (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’alto lo spettacolo delle luci che cambiano colore e si mischiano all’acqua e alla musica è veramente unico. Accade in Cina sul ponte Yongji a Jinhua. Non si tratta però di un ponte comune, ma quello che viene definito un fountain music bridge, ovvero un ponte che oltre a collegare due sponde ha delle fontane e delle luci laterali che generano effetti sorprendenti. Spettacoli simili sono comuni anche in altre città cinesi, basti pensare a Changchun, dove si trova un ponte simile. Nel caso di Jinhua il ponte in questione si trova sopra il fiume Wu che sfocia nel Qiantang. Wired. Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’alto lo spettacolo delle luci che cambiano colore e si mischiano all’acqua e alla musica è veramente unico. Accade in Cina sulYongji a Jinhua. Non si tratta però di uncomune, ma quello che viene definito un fountain music bridge, ovvero unche oltre a collegare due sponde ha delle fontane e delle luci laterali che generanosorprendenti. Spettacoli simili sono comuni anche in altre città cinesi, basti pensare a Changchun, dove si trova unsimile. Nel caso di Jinhua ilin questione si trova sopra il fiume Wu che sfocia nel Qiantang. Wired.

Ultime Notizie dalla rete : Questo ponte Idrogeno: l'Europa accelera, bene per Snam Per arrivare a questo risultato, l'energia solare dovrà crescere di 20 volte , quella eolica di 11 .che riconosce l'importanza dell' idrogeno a basse emissioni di carbonio come tecnologia ponte nel ...

Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: tragedia a Roma Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: tragedia a Roma Sul luogo, si sono ... In questo frangente, alcuni testimoni hanno spiegato alle forze dell'ordine: 'Abbiamo provato a farlo ...

Questo ponte cinese ha più effetti speciali di un film Wired.it Ragazzo di 14 anni si lancia dal ponte e si toglie la vita ROMA – Tragedia ad Ariccia dove uno studente di 14 anni è morto dopo essere precipitato per decine di metri dal ponte monumentale del Comune dei Castelli Romani. I fatti sono avvenuti questa mattina p ...

Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: tragedia a Roma Uno studente 14enne si è suicidato gettandosi dal ponte di Ariccia, a Roma. La polizia sta indagando sul caso per scoprire il motivo del tragico gesto.

Per arrivare a questo risultato, l'energia solare dovrà crescere di 20 volte, quella eolica di 11, che riconosce l'importanza dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio come tecnologia ponte nel... Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: tragedia a Roma Sul luogo, si sono... In questo frangente, alcuni testimoni hanno spiegato alle forze dell'ordine: 'Abbiamo provato a farlo...' ROMA – Tragedia ad Ariccia dove uno studente di 14 anni è morto dopo essere precipitato per decine di metri dal ponte monumentale del Comune dei Castelli Romani. I fatti sono avvenuti questa mattina... Uno studente 14enne si è suicidato gettandosi dal ponte di Ariccia, a Roma. La polizia sta indagando sul caso per scoprire il motivo del tragico gesto.